Сельская амбулатория в Нолинском районе получила новый автомобиль

Амбулатория в селе Швариха Нолинского района получила новый санитарный автомобиль. Машина приобретена по программе модернизации здравоохранения.

Автомобиль УАЗ «Медицинская служба» поступил в Нолинскую ЦРБ в конце октября. По словам главврача больницы Константина Ившина, машина приступит к работе в ближайшие дни.

Всего по программе модернизации здравоохранения центральная районная больница получила 4 автомобиля: 3 УАЗа и одну «Ладу Ниву». 2 машины остались работать при поликлинике, один УАЗ был передан в Аркуль и проехал уже больше 17 тысяч километров.

Вновь поступивший автомобиль будет передан в село Швариха в 23 километрах от ЦРБ. Здесь находится врачебная амбулатория, за которой закрепят машину.

Всего в 2021 году в районные и городские медучреждения Кировской области, оказывающие медпомощь сельским жителям, поступило 77 санитарных автомобилей. На этом обновление автопарка не остановится. По словам главы областного минздрава Андрея Черняева, до конца года в регион поступит еще 28 машин. В условиях пандемии коронавируса транспортное обеспечение больниц особенно актуально.