Сельские дороги Кировской области получат приоритет в ремонте

Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на прямой линии. Также во время общения глава региона распорядился отремонтировать дорогу в Уржумском районе.

В студию прямого эфира поступил вопрос из села Андреевское Уржумского района. Местные жители и глава сельского поселения Любовь Платунова записали видеообращение.

В нём они отметили, что дорога Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевский – Зоткино в Уржумском районе капитально не ремонтировалась три десятка лет. Вопрос поднимался несколько раз, но не решался.

— У нашего поселения есть перспектива развития: сохранена социальная сеть учреждений, работает базовое хозяйство, развивается индивидуальное предпринимательство, действует ветеранское сообщество. Кроме того, жители активно участвуют в реализации проекта по поддержке местных инициатив. Однако вопрос ремонта дороги к поселку жители своими силами решить не смогут. Мы убедительно просим помочь нам, – обратилась глава Уржумского сельского поселения Любовь Платунова.

В свою очередь губернатор отметил, что перед правительством области стояла задача в первую очередь привести в соответствие нормам федеральные трассы, затем региональные. На данный момент поставленные задачи выполнены. Поэтому сейчас приоритет можно будет отдать сельским дорогам.

Примечательно, что региональный дорожный фонд за последние пять лет увеличен более чем в два раза. В результате удалось привести в соответствие с нормами и правилами 1200 километров дорог.

— В 2022 году дорожный фонд составит почти 7,6 миллиарда рублей. На ремонт дорог местного значения выделены большие деньги: в порядок будет приведено 45 километров. Субсидия на сельские дороги предусмотрена в размере почти 400 миллионов рублей. Приоритет мы отдаем тем территориям, где есть производство, сильные хозяйства, промышленные предприятия. В регионе работает программа «Сельские дороги» как один из видов поддержки сельхозпроизводителей. Я дам поручение включить участок дороги Андреевский – Зоткино в программу по капитальному ремонту. И думаю, что проблема решится, — заметил губернатор.

Он же подчеркнул, что из общих расходов на региональную дорожную сеть на содержание дорог предлагается направить 1,1 млрд рублей, на ремонт и капремонт – 2,7 млрд рублей.

Фото: Александр Папырин