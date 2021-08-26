Сельские школы остро нуждаются в комплексном капремонте

25 августа губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по образованию Игорь Васильев выступил на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам общего образования. В своем докладе глава региона отметил масштабную программу по капитальному ремонту школ, которую члены комиссии по образованию считают крайне важной и востребованной.

— Учеников, родителей и педагогов нужно вовлекать в президентскую программу по капитальному ремонту школ. Ведь школа – это не просто здание, но и современное оборудование, детские лаборатории, спортивные залы. Поэтому к капремонту следует подходить комплексно: обновлять мебель, благоустраивать территорию, создавать комфортные, безопасны и доступные условия, в том числе для инклюзивного обучения, — сказал глава Кировской области.

По словам Игоря Васильева, все без исключения субъекты РФ должны приступить к реализации программы с 2022 года. В оставшееся время регионы должны основательно подготовиться, учесть все риски и предусмотреть возможность объединения конкурсных процедур.

Речь идет о том, чтобы выполнять работы по капремонту, используя механизм заключения единого контракта на разработку проектно-сметной документации. Это позволит провести системную модернизацию всего образовательного пространства.

Предложение губернатора поддержали руководители сельских школ, на которые планируется сделать акцент в программе капремонта.