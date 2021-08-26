Сельские школы остро нуждаются в комплексном капремонте

25 августа губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по образованию Игорь Васильев выступил на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам общего образования. В своем докладе глава региона отметил масштабную программу по капитальному ремонту школ, которую члены комиссии по образованию считают крайне важной и востребованной.
— Учеников, родителей и педагогов нужно вовлекать в президентскую программу по капитальному ремонту школ. Ведь школа – это не просто здание, но и современное оборудование, детские лаборатории, спортивные залы. Поэтому к капремонту следует подходить комплексно: обновлять мебель, благоустраивать территорию, создавать комфортные, безопасны и доступные условия, в том числе для инклюзивного обучения, — сказал глава Кировской области.
По словам Игоря Васильева, все без исключения субъекты РФ должны приступить к реализации программы с 2022 года. В оставшееся время регионы должны основательно подготовиться, учесть все риски и предусмотреть возможность объединения конкурсных процедур.
Речь идет о том, чтобы выполнять работы по капремонту, используя механизм заключения единого контракта на разработку проектно-сметной документации. Это позволит провести системную модернизацию всего образовательного пространства.
Предложение губернатора поддержали руководители сельских школ, на которые планируется сделать акцент в программе капремонта.
— Сельские школы остро нуждаются в ремонте, так как большинство из них были построены ещё в прошлом веке, 40 и более лет назад. К настоящему времени где-то окна сгнили, где-то двери не закрываются, где-то оборудование устарело. И если городские школы, бывает, поддерживаются меценатами и благотворителями, то на селе такую помощь чаще всего оказать некому. Согласна с губернатором Игорем Васильевым, считающим, что капитальный ремонт в школах необходимо выполнять комплексно: обновлять мебель, оборудование, благоустраивать территорию, модернизировать всё образовательное пространство. И к этой работе привлекать самих школьников, их родителей и педагогов, — говорит директор основной школы села Ершовка Наталья Ложкина.