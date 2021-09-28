Семья из Кировской области отправится на всероссийский фестиваль ГТО

Состязание пройдёт в городе Кисловодске уже в начале октября.

С 4 по 8 октября в Ставропольском крае пройдёт второй фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участниками станут семейные команды. Ранее планировалось, что российский этап состоится в июле. Но его пришлось перенести из-за пандемии.

На фестиваль ГТО приедут жители разных уголков страны. Но все они схожих в одном, а именно в желании преодолевать самих себя. В каждом регионе состоялись отборочные этапы. Теперь лучшие представители встретятся в Кисловодске.

Кировскую область представит семья Шариковых из Яранска. Об этом сообщает yaransk.net. Супруги Оксана и Олег воспитывают дочку Машу и сына Мишу. Они постоянно участвуют в различных конкурсах и соревнованиях. Как сами признаются, это их объединяет.

Сейчас семья с активной жизненной позицией готовится к всероссийскому этапу. Представители Кировской области надеются на победу.

Фото: yaransk.net