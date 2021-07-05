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Сергей Беляев назначен руководителем регионального управления Россельхознадзора

Вадим Шабалин Власть, Новости

Сергей Беляев назначен руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Ранее Беляев являлся исполняющим обязанности руководителя. Он родился в 1958 году, окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт и Нижегородский институт управления РАНХиГС, является государственным советником РФ 2 класса.

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю было создано в апреле путём реорганизации трёх региональных структур.

 

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Вадим Шабалин