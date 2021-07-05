Сергей Беляев назначен руководителем регионального управления Россельхознадзора

Сергей Беляев назначен руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Ранее Беляев являлся исполняющим обязанности руководителя. Он родился в 1958 году, окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт и Нижегородский институт управления РАНХиГС, является государственным советником РФ 2 класса.

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю было создано в апреле путём реорганизации трёх региональных структур.