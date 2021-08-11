Сергей Бурлаков: «Доступная среда важна не только инвалидам»

Гостем нового выпуска видеопроекта Марии Бутиной «Вятка с любовью» стал Сергей Бурлаков, легендарный российский спортсмен, сумевший не только выжить физически и морально после ампутации четырех конечностей, но и сделать свою жизнь образцом для подражания тысяч людей по всему миру.

Опыт преодоления физических недугов стал одной из ключевых тем обсуждения. Сергей Бурлаков рассказал о начале собственного пути к выздоровлению.

«Когда очнулся после ампутации в госпитале, ко мне подошел врач с вопросом о том, что я планирую делать дальше. Я сразу ответил: «буду заниматься спортом – бегом». На следующий день ко мне пришел психиатр, но я и ему сказал о планах бегать, и даже дистанции забегов назвал», — поделился Бурлаков.

Эти планы герою программы удалось даже перевыполнить – в беге он получил первые медали, а затем добавил к этому виду спорта еще десяток других, начиная от карате и заканчивая триатлоном. Развитие последней дисциплины Сергей Бурлаков сегодня активно продвигает в российских регионах. Планирует добиться ее популяризации и в Кировской области.

Мария Бутина задала гостю и вопросы о его общественно-политической деятельности. Сергей Бурлаков убежден – в любой подобной работе принципиально важно умение слушать людей, ставить себя на их место. Сам он намерен в первую очередь концентрироваться на развитии социальной инфраструктуры, и особенно формировании доступной среды.

«Очень важно понимать, что доступная среда – она не для инвалидов, а для всех. В многоэтажном доме может не быть ни одного инвалида-колясочника, но пандусы будут полезны для мам с детскими колясками. То же касается и низкопольного городского транспорта – он удобен отнюдь не только людям с ограниченными возможностями», — отметил Бурлаков.

С полной версией выпуска можно ознакомиться в аккаунте Марии Бутиной в социальной сети «ВКонтакте», а также в других соцсетях.

Напомним, Мария Бутина уже несколько месяцев продолжает активную работу в районах Кировской области, проводя регулярные встречи с руководителями органов власти, гражданскими активистами и молодежью. Она также запустила медиапроект «Вятка с любовью», в рамках которого рассказывает пользователям социальных сетей об уникальных местах региона и людях с интересной судьбой.