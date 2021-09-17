Сергей Чурин: Депутатам Заксобрания области предстоит работа над промышленным и инфраструктурным развитием региона

Директор АО «Завод «Сельмаш» Сергей Чурин рассчитывает на то, что новый состав Законодательного собрания Кировской области сможет добиться качественных улучшений в сфере поддержки промышленности региона, развитии инженерной инфраструктуры, повышении уровня жизни граждан, в том числе в сельских территориях.

«В последние месяцы я не раз бывал в районах – в том числе Белохолуницком, Зуевском, Нагорском. Каждый из них по-своему уникален, но при этом проблемы практически везде схожи. Это недостаток квалифицированных и достойно оплачиваемых рабочих мест, изношенность коммуникаций, недоступность газа, и просто отсутствие возможности выйти куда-то из дома для досуга. Все перечисленное и складывается в повестку для будущего состава Заксобрания», — убежден Чурин.

Отдельное внимание региональным органам власти необходимо уделить состоянию дорожной сети – во многих случаях именно проблемы с транспортными коммуникациями оказываются главным препятствием на пути экономического и социального развития поселений, подчеркивает руководитель предприятия. Для обеспечения нужных темпов асфальтирования трасс, грейдирования грунтовых дорог и замены временных мостовых конструкций капитальными требуются как решения на уровне региона, так и максимально активное включение области в состав федеральных целевых программ.