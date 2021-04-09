Сергей Ломовцев назначен заместителем прокурора Кировской области

Заместителем прокурора Кировской области назначен уроженец Тамбова Сергей Ломовцев.

Он родился в 1975 году, окончил юрфак Воронежского государственного университета. Работал помощником, старшим помощником и заместителем прокурора Моршанского района Тамбовской области. С 2006-го — прокурор г. Моршанска, с 2016-го — Рассказовский межрайонный прокурор Тамбовской области.

Ломовцев награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Таким образом, теперь у прокурора Кировской области Андрея Оборока один первый заместитель и два заместителя.

Фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_43