Сергей Одношивкин: Лучшим результатом выборов станет избрание грамотных и неравнодушных кандидатов

Главный врач Кировской станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин побывал на избирательном участке в субботу 18 сентября вместе с семьей. После голосования он поделился своими впечатлениями.

«Пришел выполнить свой гражданский долг, как только позволил рабочий график. Организация процесса порадовала, члены избирательной комиссии работают слаженно и быстро. Но главное, очень четко выполняются все санитарные требования — никаких сомнений в безопасности посетителей участка у меня не возникло», — отметил Сергей Одношивкин.

Он также выразил надежду на то, что новый состав депутатов Госдумы и Законодательного собрания области поможет активизировать запущенные процессы обновления в системе здравоохранения Вятки.