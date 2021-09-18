Сергей Одношивкин: Лучшим результатом выборов станет избрание грамотных и неравнодушных кандидатов

Главный врач Кировской станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин побывал на избирательном участке в субботу 18 сентября вместе с семьей. После голосования он поделился своими впечатлениями.
«Пришел выполнить свой гражданский долг, как только позволил рабочий график. Организация процесса порадовала, члены избирательной комиссии работают слаженно и быстро. Но главное, очень четко выполняются все санитарные требования — никаких сомнений в безопасности посетителей участка у меня не возникло», — отметил Сергей Одношивкин.
Он также выразил надежду на то, что новый состав депутатов Госдумы и Законодательного собрания области поможет активизировать запущенные процессы обновления в системе здравоохранения Вятки.
«Многое в последние годы меняется к лучшему – поступает новое оборудование, идет строительство новых зданий и капремонт существующих. Одних только машин скорой помощи мы получили более 170 за три года. Но, чтобы сделать медицинскую помощь в области действительно качественной и доступной повсеместно, эту работу нужно расширять. Очень надеюсь, что голосование наших земляков поможет избраться в органы законодательной власти действительно грамотным и неравнодушным кандидатам, которые смогут добиться нужных результатов», — подчеркнул Одношивкин.