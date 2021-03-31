Сергей Зотин стал заместителем главы администрации Кирова

На сегодняшнем заседании Кировской городской Думы депутаты утвердили Сергея Зотина на должность заместителя главы администрации.

Ранее кандидатуру поддержали члены комиссии по местному самоуправлению.

Сергей Зотин родился в Кирове, имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция».

2003-2007 гг. — служба в органах внутренних дел по Кировской области.

2007-2015 гг. — работа в территориальном управлении по Ленинскому району.

2016-2020 гг. — «Агентство по развитию моногородов Кировской области» (заместитель директора, директор).

По настоящее время — начальник департамента городского хозяйства администрации Кирова.

На новой должности Зотин будет отвечать за благоустройство и ЖКХ.

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