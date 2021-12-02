Сертификаты о перенесённом COVID-19 начали оформлять на год

Ранее о такой возможности ходили слухи. Сейчас известно, что решение принято на уровне государства.

Федеральные издания со ссылкой на министерство здравоохранения сообщают, что запущена специальная программа. Она автоматически продлевает уже выданные сертификаты о перенесённом коронавирусе на 12 месяцев. До сегодняшнего дня их оформляли на полгода.

Все новые сертификаты оформляются уже на один год. Срок начинается со дня выздоровления и заканчивается ровно через 12 месяцев.

Продление сертификатов стало возможным благодаря исследованиям. Они показали, что повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев.

Ранее мы писали, что кировские врачи поддержали продление сертификатов для переболевших.