Сеть экобоксов для батареек планируется расширить в Кировской области

В Кировской области организована система сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных батареек.

Специализированные контейнеры есть в Вятских Полянах, Кирове, Кирово-Чепецке, Котельниче, Омутнинске, Слободском и Яранске. В планах — расширение географии, а также установка экобоксов на вокзалах, рынках, магазинах.

Ртутьсодержащие лампы и батарейки нельзя выбрасывать в общий контейнер для отходов, поскольку они содержат токсичные вещества и должны собираться отдельно, а затем утилизироваться специализированной организацией. В Кировской области это «Куприт».

«Обязанность по организации мест накопления и утилизации опасных отходов закреплена за управляющими компаниями. Чтобы сдать отработанные лампы и батарейки, жители в первую очередь должны обращаться туда», — рассказывает министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

Справка

За прошлый год по области от населения было принято 27 тыс. отработанных ртутьсодержащих ламп и около 3 тыс. кг отработанных источников малого тока.

Фото kirovreg.ru