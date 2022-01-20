В Кирове «Шахматный домик» снова выставили на аукцион

Для летней веранды в Кирове на Набережной Грина безуспешно ищут нового арендатора.

Причем, уже второй раз: первый аукцион должен был пройти 17 декабря, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Сейчас их принимают до 27 января, 3 февраля – подведение итогов. Арендная плата – около 733 тысяч рублей, говорится на сайте администрации Кирова.

Ранее в этой летней веранде работала кофейня, однако, по утверждению горадминистрации – без договора аренды. Вместо оформления такового с прежним предпринимателем «Шахматный домик» у него отняли и передали в муниципальную собственность, чтобы провести оценку и выставить на открытый аукцион. Заявленная цель – сохранить социально-культурную направленность объекта, благоустроить прилегающую территорию и детскую площадку.