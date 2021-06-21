«Шахматный домик» в Кирове передали в муниципальную собственность

В администрации Кирова рассказали о судьбе «Шахматного домика» на набережной Грина. Как уточнили в мэрии, он был передан в муниципальную собственность.

На прошлой неделе в местных СМИ прошла волна публикаций о закрытии кафе Coffee Like, расположившемся в домике. По словам владельца франшизы в Кирове Никиты Семиларского, кафе располагалось здесь в течение 5 лет, но затем его деятельность прекратила горадминистрация. За аренду здания руководство кафе не платило, однако существенно улучшило состояние домика.

По словам главы департамента муниципальной собственности Вадима Токарева, в течение нескольких лет «Шахматный домик» был занят без официального оформления документов. В этом году летняя веранда была передана в собственность агентства по работе с предприятиями и имуществом.

В настоящее время объект проходит оценку. Затем он может быть выставлен на открытый аукцион или сдан некоммерческой организации в аренду на льготных условиях.

— Объект планируется отдать в пользование социально ориентированной организации, — подчеркнул Вадим Токарев.

Основной целью администрации при этом останется сохранение социально-культурной направленности домика и окружающей территории. В рамках этого планируется благоустроить находящуюся рядом детскую площадку и придать ей более современный вид.