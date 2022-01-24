Шестеро учащихся пострадали от распыления перцовых баллончиков в двух школах Кирово-Чепецка

Сегодня, 24 января, в Кирово-Чепецке в школах №6 и №4 учащиеся распылили перцовые баллончики. Об этом сообщает чепецкая администрация. К проверке инцидентов подключились сотрудники следственного управления.

Известно, что около 11.45 в школе №6 один из учащихся пришёл в раздевалку спортзала и распылил там баллончик (предположительно, перцовый). В помещении находились школьники. Шесть из них пострадали. Их увезла скорая помощь в больницу. Других осмотрели медики на месте.

Сейчас в учебном заведении работают полицейские, следователи. Обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что школьник, который распылил баллончик, учится в 8 классе.

В это же время подобный инцидент случился и в школе №4 Кирово-Чепецка. Баллончик распылил учащийся 6 класса.

Как рассказали в Следственном управлении СК РФ по Кировской области, сейчас проводится доследственная проверка. Количество пострадавших уточняется.

Фото из открытых источников