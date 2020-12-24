Шкатулка в скрипке: заключенные кировской колонии создали необычные товары

На выставку-продажу УФСИН направили 100 килограммовые шахматы и шкатулку, спрятанную в скрипке.

Традиционно заключенные делают резные нарды и шахматы, расписные шкатулки, а нынче им удалось удивить сотрудников спецучреждения. Так, один из осужденных колонии №1 проявил фантазию и создал игру для интеллектуалов из старой машины. Для этого ему потребовались коленвалы, цепи, гайки и части двигателя.

— Все фигуры придуманы и созданы с фантазией — у них необычные головные уборы, а армия пешек вооружена мечами. Безусловно, это самые оригинальные шахматы, которые мы представляли на выставке, — признался начальник отделения маркетинга отдела трудовой адаптации осужденных территориального УФСИН Сергей Малых.

Второй удивительный товар создали в 29-й колонии. Это шкатулка в виде скрипки. На ней нельзя сыграть, но секреты она хранить сможет точно.

Приобрести эти и другие товары можно на постоянной выставке, открытой в будние дни с 8 до 17 часов.

Фото: vk.com/public186679866