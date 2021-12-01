Школьная столовая из Кировской области может стать лучшей в России

Стало известно, какое образовательное учреждение примет участие в федеральном этапе конкурса.

В Кировской области подведены итоги регионального этапа всероссийского испытания «Лучшая столовая школы». Победителем назван многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка.

— В этом году обеденный зал отремонтировали, закупили новую мебель. Сейчас это место выглядит как кафе. По словам директора школы Надежды Беляевой, для учащихся есть разнообразное меню. Бесплатное для учеников начальной школы, для ребят с ОВЗ, с сахарным диабетом, старшеклассников, — отметили в министерстве образования Кировской области.

В результате по итогам регионального этапа, чепецкий многопрофильный лицей будет представлять Кировскую область на федеральном этапе. На нём за звание лучшей столовой России будут бороться учреждения со всей страны.

Фото: vk.com/minobr43