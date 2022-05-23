Школьник из Оричевского района нарисовал барельеф с украинской бабушкой Анной

Школьник Яков Обжилян из Оричевского района нарисовал барельеф, героиней которого стала знаменитая бабушка Анна из Харьковской области.

Напомним, весной в соцсетях появилось видео, на котором пенсионерка вышла к украинским военным с советским красным флагом. Солдаты отобрали у женщины флаг и растоптали его, а потом предложили бабушке продукты. Она отказалась – и стала символом сопротивления фашизму.

Бабушке Анне поставили памятник в Мариуполе, а ее портрет появился на зданиях и плакатах в городах России и Украины. Житель Кировской области вырезал скульптуру бабушки из дерева.

Смелый поступок пожилой женщины вдохновил не только матерых деятелей искусства, но и детей. На днях юный художник Яков из села Шалегово изготовил барельеф, на котором объединил 2 эпохи: Великую Отечественную войну и спецоперацию на Украине. Фото опубликовала районная газета «Искра».

— Спасенный в 1945 году от фашизма мир готовится к празднованию 77-летия Великой Победы, но в то же время мы видим, что автор работы пристально следит за событиями, происходящими на земле сейчас, — отмечает районка.

Фото: vk.com/public18478103