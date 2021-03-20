Школьник из Советска стал финалистом Олимпиады Президентской библиотеки

В третьем туре испытания по русскому языку 17-летний Макар Пешнин набрал 27 баллов

Президентская библиотека имени Ельцина организовала для российских школьников интерактивную олимпиаду «Россия в электронном мире» по трем предметам: истории России, обществознанию и русскому языку. Ребятам нужно было пойти три этапа и набрать максимальное число баллов.

Первые два тура — с сентября по февраль — проходили в дистанционном формате на сайте Олимпиады. Последний проходил очно с 17 по 19 марта. Для кировских участников олимпиады испытания проходили в библиотеке имени Герцена в Центре правовой информации и электронных ресурсов.

По результата первых испытаний, к финалу по русскому языку от Кировской области, допустили Макара Пешнин из Советска. В итоге он показал хорошие результаты набрав 27 баллов. Победителями стали все те, кто смог набрать более 25 баллов.

Теперь выпускник Советской школы No1 сможет рассчитывать на место в ведущих вузах страны: это было заявлено в качестве награды победителям и призерам Олимпиады.

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Фото: vk.com/herzenlib