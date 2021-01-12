Школьникам Кировской области разрешили не ходить на учёбу в мороз

Министерство образования сообщило о режиме работы школ в условиях резкого похолодания. Вчера вечером представители ведомства выпустили соответствующее распоряжение.

Накануне МЧС разослало жителям Кировской области метеопредупреждение. В информации говорилось о резком похолодании. Температура воздуха может опуститься на 7…15 градусов ниже нормы.

Кроме этого паблик «Любительская метеорология» сообщал о возможности аномальных морозов. При этом указывалось, что пик холодов придётся на 13 и 14 января.

На метеопредупреждение отреагировали в министерстве образования Кировской области. Там уточнили, что образовательные организации имеют право изменить режим работы из-за низкой температуры в зимний период.

Так, для учащихся 1-4 классов при уличной температуре воздуха -25 и ниже приостанавливается очный образовательный процесс.

Заниматься из дома разрешается школьникам с 5 по 9 классы при температуре -30 градусов и ниже. Старшеклассники остаются дома при морозе от -35 градусов.

Как уточнили в министерстве образования, если ребёнок не идёт на занятия, то родители сообщают об этом его педагогу. В результате организуется обучение с применением дистанционных технологий. Педагоги в период морозов работают в обычном режиме.

Фото: mzgazeta.ru