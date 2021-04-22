Школьники из Кировской области отправятся в экспедицию на Байкал

Учащиеся «Менделеевских классов» школы посёлка Мирный (Оричевский район) вместе со студентами ВятГУ и сотрудниками Информационного центра по атомной энергетике летом отправятся в экспедицию на Байкал.

Для того, чтобы попасть в её состав, ребятам предстоит защитить исследовательский проект, который они разработают под руководством студентов и кураторов Института химии и экологии ВятГУ.

В ходе онлайн-встречи школьники получили установки на проектную деятельность, а также обсудили возможные темы проектов: обращение с бытовыми отходами, перспективы использования альтернативной энергетики, биоиндикация загрязнения почв, экологическое просвещение в регионе и др.

Команды, чьи проекты будут признаны лучшими, станут участниками «Менделеевской экологической экспедиции-2021» и продолжат исследовательскую работу. В частности, они познакомятся с методами научно-исследовательской работы в области экологии, проведут самостоятельные лабораторные работы под руководством преподавателей вузов на базе научно-исследовательского судна «Академик Коптюг», познакомятся с экосистемой Байкала и научными работами, которые сейчас проходят в акватории озера.

Подробнее о экспедиции можно узнать здесь.

Фото предоставлено ИЦАЭ