Школьники из Мирного поедут в экологическую экспедицию на Байкал

Учащиеся Менделеевского класса школы поселка Мирного вошли в состав Менделеевской экологической экспедиции на Байкал.

Экспедиция состоится с 5 по 14 августа. Ее организаторами выступают Федеральный экологический оператор, Иркутское отделение Всероссийского общества охраны природы, сеть ИЦАЭ, а также химико-технологический университет имени Менделеева. В число участников научно-исследовательской поездки вошли школьники, студенты и преподаватели из Удмуртии, Саратовской, Кировской и Нижегородской и других областей.

От Кировской области в экспедицию отправятся авторы проектов, победивших на экологическом конкурсе. Это Эмма Фаизова (проект «Переработка опавшей листвы червем «Старателем»), а также Виктория Мотовилова, Елена Мочалова и Юлия Трусова (проект «Разработка настольной игры «Экополия» для учащихся младших классов»). С другими проектами можно ознакомиться здесь.

В программе экспедиции – тематические дни гидроэкологии, антропогенного воздействия и биологического разнообразия.

Напомним, что образовательный проект Менделеевские классы по подготовке специалистов-химиков стартовал в 2020 году. В его рамках школьники занимаются углубленным изучением химии и математики на базе вузов, входящих в консорциум «Передовые ЭкоТехнологии».

Фото: ГТРК «Вятка»