Школьники Нолинска разошлись по домам из-за прогнувшейся кровли

В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что заниматься в стенах учебного заведения опасно.

Происшествие случилось накануне. Кровля школы, расположенной в Нолинске на улице Фрунзе, не выдержала веса снежной шапки и прогнулась.

Обследование спасателей показало, что крыша аварийная и нуждается в ремонте. Чтобы избежать человеческих жертв, учеников отправили по домам.

В паблике «Злой нолинчанин» родители учеников обсуждают сложившуюся ситуацию. Они отмечают, что школа новая, и никто не ожидал, что ремонт потребуется так скоро. Также сообщается, что крыша не только прогнулась, но и протекает — на стенах видны разводы.

Учебный процесс пока приостановлен. Сейчас решается вопрос ремонта крыши – необходимо найти средства для этого. Учебное заведение не подавало заявку на участие в программе капремонтов сельских школ, инициированной президентом. Но и ждать, когда будет подготовлен и одобрен этот пакет документов теперь уже нельзя.