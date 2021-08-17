Школьники-тиктокеры со всей России посетили Киров

17 августа в Киров приехали победители всероссийского конкурса видеороликов «Страна открытий». 100 школьников из 50 регионов страны прибыли на Вятку на детском поезде РЖД вместе с известными блогерами.

«Блогерский поезд» встречал и.о. министра спорта и молодежной политики региона Георгий Барминов. Приветствуя ребят, он пожелал, чтобы путешествие в Кирове надолго запомнилось гостям.

— Уверен, вы получите массу впечатлений от своей поездки. Возможно, ваши идеи превратятся в новые проекты. Мы постарались сделать маршрут по Кирову таким, чтобы поездка была интересной, познавательной, знакомила с колоритом и традициями региона, — сказал Георгий Барминов.

Среди победителей конкурса «Страна открытий» есть и кировчане. Ученица школы №52 Екатерина Мамаева сняла 15-секундный ролик про улицу Спасскую. По словам девушки, она хотела показать всему миру красоту родного Кирова.

Вечером вместе с другими блогерами Екатерина отправится в Казань, а затем в Самару. В общей сложности ребята побывают в 5 городах России.

В Кирове ребята во главе с известным блогером-миллионником Даней Милохиным проведут один день. Они посетят завод «Авитек», где увидят авиатехнику, побывают на фабрике игрушек «Весна» и косметическом предприятии «Мико», а также во «вкусных» музеях и детском космическом центре. В конце дня ребятам покажут Заповедник сказок, где живет Кикимора вятская. На всех точках юные блогеры активно делают фотографии и учатся снимать видеоролики.

Одной из главных целей проекта «Страна открытий» является активизация детского туризма в России и формирование традиции путешествовать по ней.

По словам директора «Центра развития туризма Кировской области» Елены Данюшенковой, в Кирове активно развивается детский туризм – новый тренд федерального уровня.

— Город предлагает большой спектр развлечений и активного отдыха для детей и родителей. Это всесезонные загородные и городские площадки с развитой инфраструктурой. Если учесть, что Кировская область не характеризуется сезонностью в сфере туризма, поскольку не имеет привязки к климатическим особенностям, то все это является несомненным преимуществом для стабильного потока туристов в регион, — отмечает глава Центра туризма.

Фото: правительство Кировской области, Кировский чекист Киров ЧК