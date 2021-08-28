Школы Кировской области будут капитально ремонтировать

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева выступила на президиуме Госсовета по вопросам общего образования и внесла ряд предложений по поводу программы капремонта школ и также заявила о необходимости многократно снизить число избыточных проверок учителей.

Президент РФ Владимир Путин, руководивший заседанием, подчеркнул, что по предложению Елены Шмелевой программа капремонта школ станет комплексной – будут не только ремонтироваться здания, в школах также установят современное оборудование и усовершенствуют образовательные программы.

Предложения Елены Шмелевой позволят российскому образованию стать одним из самых качественных в мире.

Комплексное развитие

Предложение создать новый стандарт «школ большой страны» — следующий шаг к развитию российской системы образования.

— Просим рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования на это оборудование. Без него невозможно создать ту основу этой новой образовательной среды, а именно: новые и современные программы – междисциплинарные, творческие, и, конечно, это лабораторное оборудование. Просим рассмотреть такую возможность и включить это тоже в программу капитального ремонта школ, — подчеркнула Шмелева.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что для ребят школа является вторым домом, поэтому учеников нужно подключать к процессу обновления школ. Так ребята смогут видеть результаты, в том числе, своего творчества.

Директор кировской школы №51 Илона Шулакова положительно оценивает программу капремонта.

— Особенно понравилось, что школы будут ремонтироваться, потому что наша школа располагается в двух корпусах. Один корпус был отремонтирован и сдан в 2019 году, но остается еще первый корпус, который нуждается в ремонте, — рассказала Илона Шулакова.

Директор школы села Гордино Афанасьевского района Валентина Гордина, в свою очередь, добавила, что сельским школам капремонт особенно необходим.

— Обновление материально-технической базы никогда не помешает. Все давно устарело, особенно оргтехника, а также мебель ученическая. Коллектив у нас молодой, думаю, им захочется работать в новом красивом здании и на современном оборудовании, — отметила Валентина Михайловна.

Меньше избыточных проверок – больше времени на учеников

Елена Шмелева также обратилась к Владимиру Путину с просьбой многократно снизить количество избыточных проверок учителей.

Руководитель «Сириуса» предлагает отказаться от всероссийских проверочных работ и других контрольных и мониторинговых мероприятий в школе. Упразднение подобных практик поможет учителям сконцентрироваться не только на образовании детей, но и на своем профессиональном росте.

Елена Шмелева также обратила внимание на необходимость снизить число избыточных проверок в школах:

— Мы просим рассмотреть и дать Рособрнадзору поручение серьёзно, многократно снизить количество формальных, избыточных, дублирующих и других форм контроля, проверок, — подчеркнула Елена Владимировна. — И второе поручение – это по возможности снизить всероссийские проверочные работы, а также другие контрольные и мониторинговые мероприятия в школе.

На президиуме Госсовета выступил губернатор Кировской области Игорь Васильев, который является председателем Госсовета по направлению «Образование».

— Нам предстоит многое сделать для улучшения школьной инфраструктуры, повышения уровня оплаты труда педагога, его защищённости, для повышения престижа и популяризации учительской профессии. Остаётся актуальным вопрос нагрузки на учителя, не связанной с образовательным процессом. Считаем, что количество контрольных и проверочных мероприятий в школах нужно сократить, — отметил в своем докладе Игорь Васильев.

Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года», учитель истории школы села Гордино Светлана Варина отмечает, что освободившееся от заполнения отчетов время она с удовольствием потратит на дополнительные занятия с учениками.

— Если уменьшится нагрузка на педагога в учебное время, у него появится больше времени на занятия с неуспевающими или одаренными детьми, на подготовку к урокам, на проверку тетрадей, — рассказала Светлана Варина.

Владимир Путин сообщил, что в России в программу капремонта до 2026 года включены 7300 школ, большая часть из них находится в малых городах и селах. 3 тысячи школ будут отремонтированы в ближайшие два года.

В Кировской области в рамках программы капремонта до 2026 года обновятся абсолютно все сельские школы, отметил Губернатор Кировской области Игорь Васильев при выступлении на Госсовете. Первые 17 объектов будут сданы уже в сентябре 2022 года.