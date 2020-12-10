Шоколадные конфеты бьют ценовые рекорды

Рост цен на продукты стал главной темой для обсуждения в первую неделю декабря. В России подскочили цены на базовые продукты питания – хлеб, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло и муку.

Не стал исключением и наш регион. Специалисты Кировстата провели еженедельный мониторинг цен на потребительские товары и рассказали, какие продукты подорожали в Кирове.

Огурцы +12 рублей за неделю (стоимость на сегодня 117,8 рубля за кг)

Шоколадные конфеты + 4,9 рубля (стоимость за кг 274 рубля)

Сливочное масло +4,8 рубля (554,7 рубля за кг)

Сыр +3,7 рубля (549,5 рубля за кг)

Мороженая рыба +34, рубля (165,6 рубля за кг)

Яйца куриные +3,2 рубля (66,2 рубля за десяток)

Подсолнечное масло +2,8 (119,6 рубля за литр)

Молоко +73 копейки (50,2 рубля за литр)

Мясо кур +37 копеек (129 рублей за кг)

Некоторые продукты неожиданно стали дешевле:

Карамельные конфеты -7 рублей (197,3 рубля за кг)

Сосиски и сардельки -4 рубля (313,6 рубля за кг)

Колбасы -6,8 рубля (389,9 рублей за кг)

Свинина -1,8 рубля (250 рублей за кг)

Сметана -1,6 рубля (178,5 рубля за кг)

Печенье -1,2 рубля (160,6 за кг)

Черный чай -1,1 рубля (768,8 рубля за кг)

По информации Росстата, с начала 2020 года сильнее всего подорожал сахар (+72,7%), подсолнечное масло (25,9%) и картофель (25,1%).

О резком росте цен заявил с высокой трибуны президент РФ. Как отметил Владимир Путин, ситуация, при которой гражданам страны не хватает денег на продукты, является недопустимой. И с пандемией коронавируса рост цен никак не связан.

А премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что в контроле за ростом цен на продукты произошел сбой, допущенный антимонопольщиками и профильными министерствами.

Ранее мы писали, что ретейлеры объясняют скачок цен низкими урожаями и грядущими новогодними праздниками.