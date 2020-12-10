Шоколадные конфеты бьют ценовые рекорды

Рост цен на продукты стал главной темой для обсуждения в первую неделю декабря. В России подскочили цены на базовые продукты питания – хлеб, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло и муку.
Не стал исключением и наш регион. Специалисты Кировстата провели еженедельный мониторинг цен на потребительские товары и рассказали, какие продукты подорожали в Кирове.
- Огурцы +12 рублей за неделю (стоимость на сегодня 117,8 рубля за кг)
- Шоколадные конфеты + 4,9 рубля (стоимость за кг 274 рубля)
- Сливочное масло +4,8 рубля (554,7 рубля за кг)
- Сыр +3,7 рубля (549,5 рубля за кг)
- Мороженая рыба +34, рубля (165,6 рубля за кг)
- Яйца куриные +3,2 рубля (66,2 рубля за десяток)
- Подсолнечное масло +2,8 (119,6 рубля за литр)
- Молоко +73 копейки (50,2 рубля за литр)
- Мясо кур +37 копеек (129 рублей за кг)
- Некоторые продукты неожиданно стали дешевле:
- Карамельные конфеты -7 рублей (197,3 рубля за кг)
- Сосиски и сардельки -4 рубля (313,6 рубля за кг)
- Колбасы -6,8 рубля (389,9 рублей за кг)
- Свинина -1,8 рубля (250 рублей за кг)
- Сметана -1,6 рубля (178,5 рубля за кг)
- Печенье -1,2 рубля (160,6 за кг)
- Черный чай -1,1 рубля (768,8 рубля за кг)
По информации Росстата, с начала 2020 года сильнее всего подорожал сахар (+72,7%), подсолнечное масло (25,9%) и картофель (25,1%).
О резком росте цен заявил с высокой трибуны президент РФ. Как отметил Владимир Путин, ситуация, при которой гражданам страны не хватает денег на продукты, является недопустимой. И с пандемией коронавируса рост цен никак не связан.
А премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что в контроле за ростом цен на продукты произошел сбой, допущенный антимонопольщиками и профильными министерствами.
Ранее мы писали, что ретейлеры объясняют скачок цен низкими урожаями и грядущими новогодними праздниками.