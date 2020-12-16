Шоу «Уральские пельмени» перенесли в Кировскую область

Поклонники юмористов заметили эпизод, в котором говорится о нашем регионе.

В интернете опубликован очередной концерт-сборник «Азбука Уральских Пельменей». Это своеобразный подарок поклонникам комедийного шоу. В таких сборниках собраны самые разные весёлые номера.

По словам команды, «Азбука Уральских Пельменей» — это шутки на все буквы алфавита и обо всём. В подтверждении этого в последнем выпуске от одних из лучших КВНщиков страны прозвучала информация о Кировской области. По сюжету герои известного американского фильма садятся в машину времени и переносятся в неизвестное место. Они оказываются посреди полей, замечают, что дороги здесь очень плохие. Тут же находится табличка, которая оповещает, что герои очутились в Кировской области.

Поклонников шоу порадовал эпизод, где говорится о нашем регионе. В интернете появились вырезки с шуткой про Кировскую область. Кстати, артисты шоу «Уральские Пельмени» не раз приезжали в наш регион. Они привозили новые программы, не обходилось и без прогулок по Кирову.

Ранее мы сообщали, что в Кирове побывал популярный киноактёр, звезда сериала «Сваты» Фёдор Добронравов.