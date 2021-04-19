Синонимы к слову выделить — употребления в русском языке

Как определить, какие синонимы есть у того или иного слова в русском языке? Для этого достаточно обратиться к словарям синонимов Ожегова, Ушакова или других выдающихся русских лингвистов. Синонимы, с одной стороны, придают языку экспрессии, выразительности и богатства, но, с другой, – они делают его более сложным для восприятия, особенно для тех, для кого это не родной язык. Практически все слова в нашем языке не просто имеют много схожих слов, но и сами могут использоваться в разных значениях. В статье мы рассмотрим очень интересную часть речи – глагол «выделять», а также в каких значениях оно используется и какие синонимы к нему можно подобрать.

«Обособить»

Рассматриваемое слово «выделить» может употребляться в разных смыслах. В первом случае глагол означает «обособить, отделить от общего, целого; отобрать кого-л. для какой-л. деятельности». В этом смысле является наиболее часто употребляемым. Приведем другие синонимы слова в данном контексте: «изолировать», «выкроить», «отдалить». Подберем конкретные примеры:

• Данный текст слишком большой и непонятный. Поэтому мы решили выделить основные моменты и записать их конспект.

• Я предлагаю нам выделить из всех этих вещей те, которые нам действительно нужны для работы. Остальные нужно отложить.

«Отдать кому-то»

Глагол может использоваться и в смысле «отдать, предоставить в пользование или владение». Синоним, который можно подобрать в этом случае – «передать, предоставить». Примеры:

За заслуги перед государством было решено выделить ему собственный земельный надел.

«Вывести»

Наконец, данное слово употребляется в схожем с первым значением «вывести наружу, удалить». Давайте рассмотрим наглядный пример:

Доктора оказались настоящими профессионалами. За короткий срок им удалось полностью вывести из организма ребенка все опасные вещества, после чего поставить ему капельницу.

Глагол «выделить» — одно из самых часто используемых в русском языке. Оно имеет стилистически нейтральную окраску. Поэтому можно использовать его как в письменной официальной, так и в разговорной речи.

Итак, слово «выделить» очень многогранно. Оно не имеет так много синонимов, зато употребляется в разных контекстах и выполняет разные роли. Для того чтобы подобрать для себя наиболее выгодный вариант синонимов, можно воспользоваться разными онлайн словараями, которые содержат не только синонимы, но и близкие по смыслу слова.