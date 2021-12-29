Синоптики опубликовали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Кирове

Кировский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на 31 декабря в Кирове.

Последний день 2021 года ожидается достаточно теплым по сравнению с предыдущей неделей. Днем 31 декабря температура воздуха в Кирове составит -8…-10 градусов. При этом будет дуть южный ветер и пойдет небольшой снег.

А любителям встречать Новый год на свежем воздухе придется одеваться потеплее. В ночь на 1 января похолодает до -15…-17 градусов. Ветер немного поутихнет.

1 января потеплеет до -5…-7 градусов. Самое время отправиться на природу и активно провести первый день нового года, например, покататься на коньках или лыжах. Где это можно сделать, читайте в материале «КП».