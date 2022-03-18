Синоптики рассказали, когда начнется ледоход на Вятке в 2022 году

Метеорологи сделали предварительные прогнозы о начале ледохода на реке Вятке в 2022 году. По данным Кировского гидрометцентра, лед пойдет в сроки, близкие к норме.

Вскрытие Вятки ото льда ожидается во второй половине апреля, отмечают в ЦГМС. Пока что большого паводка не предвидится.

Предварительно, уровень воды будет близким к средним многолетним значениям. Однако в случае неблагоприятной обстановки – сильных дождей и активного таяния снега на пике половодья – вода может подняться выше средних ежегодных значений.

Напомним, что в 2021 году лед в районе старого моста через Вятку пошел 14-15 апреля.