Синоптики рассказали, когда в Киров придет бабье лето

В Киров придет бабье лето, но перед ним жителей области ждет неделя холода и даже снег. Такой прогноз погоды на сентябрь появился в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Погода будет весьма разнообразной. Первая неделя сентября начнется с небольшого потепления и дождей. На севере и западе области может выпасть до двух недельных норм осадков, а в Кирове – почти половина месячной нормы сентября. Температура воздуха по итогам недели будет на 1 градус ниже нормы в северной части области и около нормы – на юге.

1 сентября в Кирове ожидается до +18 градусов тепла. В южных районах потепление может составить до +28 градусов. Но оно будет недолгим.

В ночь на 2 сентября в Кирове возможны грозы. Днем будет +13…+14 градусов.

3 сентября в город вернется похолодание с дневными туманами и сильными дождями. Возможны грозы со шквалистым ветром и даже смерчами.

В выходные в Киров придет похолодание. Дневная температура воздуха упадет до +7 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Тепло вернется в Киров в конце первой декады сентября. А во второй половине месяца наступит долгожданное «бабье лето».