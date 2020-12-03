Синоптики рассказали, когда в Кирове резко похолодает

Перепад температур ожидается уже завтра, 4 декабря. В пятницу в Кирове будет почти в 2 раза холоднее, чем накануне.

По сообщениям синоптиков, 4 декабря, столбики термометров покажут −13 градусов Цельсия. День ожидается ясным и солнечным.

В первый выходной день, 5 декабря, будет также холодно: −14 градусов и облачно с прояснениями.

6 декабря, в воскресенье, температура воздуха составит −11 градусов Цельсия. Осадков не ожидается.

Кстати, по долгосрочным прогнозам синоптиков, декабрь в Кировской области может оказаться аномальным. Начало зимы по информации специалистов, будет холоднее нормы сразу на несколько градусов. При этом месяц может оказаться сухим и морозным.

Фото: kirovpravda.ru