Синоптики рассказали о погоде на последний месяц зимы

Февраль в этом году будет особенно тёплым.

Специалисты лаборатории Гидрометцентра подготовили долгосрочный прогноз на оставшуюся часть зимы. Февраль на центральной территории России ожидается теплее обычного. Температура воздуха окажется в пределах и выше климатической нормы.

Если верить сайтам погоды, то в Кировской области последний зимний месяц действительно будет очень тёплым. Столбики термометра не понизятся ниже -11…-14 градусов. При этом февраль может стать одним из самых снежных. Почти каждый день ожидаются снегопады.

Как пишут федеральные СМИ, к долговременным прогнозам стоит относиться скептически. Климатическая обстановка может поменяться в любой момент.

Ранее мы сообщали, что подсчитано, сколько снега выпало в Кирове в прошедшие выходные: цифры оказались рекордными.

Фото: kirovpravda.ru