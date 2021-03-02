Синоптики сообщили, когда в Кирове наступит настоящая весна

Сроки прихода климатической весны сдвинулись на целый месяц.

Причина такого положения дел – изменения климата. При этом аналогичная ситуация замечена не только в Кировской области, но и во многих регионах России.

По сообщению ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселёва, в последнее время всё чаще понятие сезона размывается. Раньше первые числа марта действительно означали приход весны. Сейчас это уже не работает.

А группа «Любительская Метеорология в Кирове» подготовила долгосрочный прогноз на март. И действительно, весенний месяц больше будет похож на зимний. По предварительной информации, он будет холодным и снежным. На этой неделе будет много осадков, а непродолжительная оттепель сменится волной мороза.

В целом среднемесячная температура окажется ниже климатической нормы на несколько градусов. Это значит, весны ждать пока не приходиться. Всё должно измениться ближе к концу марта, началу апреля.

Ранее мы писали, что МЧС объявило метеопредупреждение.

Фото: kirovpravda.ru