Синоптики составили прогноз погоды в Кирове на короткую рабочую неделю

Жителей областного центра с 15 по 18 июня ожидают дожди и жара.

Во вторник, 15 июня, в Кирове будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +26 градусов Цельсия.

16 июня, в среду, будет влажно и душно: выпадет дождь, а столбики термометров покажут до +26 градусов.

17 июня, в четверг, будет прохладнее: +19 градусов.

В пятницу, 18 июня, по прогнозам синоптиков ожидается

+20 градусов Цельсия.

Ранее мы сообщали, что несмотря на летнюю погоду, в регионе выявлено 117 случаев заражения коронавирусом. Берегите себя!

Фото: kirovpravda.ru