Ситуация с вывозом мусора в районах Кировской области стабилизирована

Проблема с вывозом мусора, наблюдавшаяся в области в первые дни после Нового года, пошла на спад. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ситуация стабилизирована в тех районах, где она была наиболее критичной.

На сегодняшний день мусор вывозится по графику в 33 районах Кировской области. Это Арбажский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский, Верхошижемский, Вятскополянскоий, Зуевский, Кинурский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, Куменский, Лебяжский, Лузский, Малмыжский, Нагорский, Немский, Нолинский, Омутнинский, Опаринский, Оричевский, Орловский, Пижанский, Подосиновский, Санчурский, Слободской, Советский, Сунский, Тужинский, Унинском, Уржумский, Фаленский и Яранский районы.

В ряде районов отклонений от графика не наблюдалось. Так, например, в Лебяжском районе переполненных контейнеров зафиксировано не было.

Не менялся график вывоза ТКО и в Яранском районе. Даже в праздничные дни мусор здесь вывозили вовремя.

Ситуацию держат на контроле районные администрации и региональное отделение Российского экологического оператора. Экологи проводят ежедневные рейды. Мониторинг подтверждает, что в городе и области стало чище. Муниципальные власти также проводят проверку всех жалоб жителей на переполненные контейнеры. по каждому сообщению на место выезжает мусороуборочная техника.

Ранее мы отвечали на 5 самых часто задаваемых вопросов кировчан про вывоз ТКО.