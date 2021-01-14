Председатель правительства обсудил с общественниками ситуацию с вывозом ТКО

В правительстве Кировской области прошло заседание координационного штаба по реализации федеральных проектов в сфере обращения с отходами. Участники – экологические активисты и представители власти – подняли вопросы вывоза мусора и создания инфраструктуры по переработке и утилизации отходов.
Заседание провёл председатель правительства Кировской области Александр Чурин.
Вывоз мусора в новогодние праздники
«С 1 января вывозом мусора с 70 процентов территории области, в том числе из города Кирова, занимаются два предприятия с государственным участием – «Куприт» и «Вятавтодор». Ранее этим занимались частные компании. Учитывая переходный период и новогодние праздники, мы действительно столкнулись с проблемами, связанными с вывозом накопленных отходов.
Для решения вопроса с первых чисел января к работе привлекалась дополнительная техника и люди. В ночное время продолжают работать специально сформированные бригады, которые вывозят мусор с переполненных площадок.
На сегодняшний день эта проблема решается. Город разбит на секторы, разработаны новые маршруты, укомплектованы бригады рабочих».
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В 38 муниципальных образованиях сбор и вывоз отходов в новогодние праздники был организован в штатном режиме. Торги по последнему лоту состоялись 12 января. Победителем признано АО «Вятавтодор».
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Что нужно сделать, чтобы выстроить системную работу?
«Для стабильной работы по вывозу отходов дополнительно, плюсом к 30 имеющимся, закуплены новые мусоровозы. Это 20 единиц техники. Они будут направлены для работы в районы Кировской области. Если этого будет недостаточно, мы готовы закупить ещё технику.
Продолжается закупка контейнеров. В ближайшие дни новые контейнеры будут выставляться на площадки накопления ТКО. В первую очередь туда, где их явно не хватает, так как первые дни года показали, что отчасти ситуация с переполнением площадок связана именно с нехваткой контейнеров.
Кроме того, на заседании было предложено администрации города ещё раз оценить места размещения контейнерных площадок, для того чтобы выбрать наиболее оптимальное место как для удобства граждан, так и заезда техники».
Сортировка, переработка, строительство объекта по утилизации и размещению ТКО
«Мы согласны с предложением общественников, что необходимо переходить к сортировке отходов. Это сократит количество утилизируемого мусора, а значит, и общий объём отходов.
Рассматривается вопрос об увеличении количества пунктов приёма вторсырья. Бумага, картон, стекло – всё это можно и нужно перерабатывать.
У нас запланировано строительство двух мусоросортировочных станций в Шабалинском и Вятскополянском районах. Строительные работы в Шабалинском районе начнутся в этом году.
Что касается создания комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО, то уже рассмотрено более 50 земельных участков под строительство.
Выбор планируется сделать в первом квартале этого года. Объект будет построен в строгом соответствии с законодательством, с соблюдением технологий производства работ. Он должен быть полностью безопасным для окружающей среды».
Ранее мы писали, что вывоз мусора в Кирове продолжается в усиленном режиме.