Скидка в кинотеатре: кировчанам предложили провести день без интернета

В воскресенье, 31 января, страны постсоветского пространства отметят Международный день отказа от интернета.

Чтобы день не прошел скучно и кировчане не ринулись к гаджетам, им предлагают несколько вариантов активного времяпрепровождения.

Так, с 10:30 в Перекопе начнутся финальные старты чемпионата ПФО по лыжным гонкам. На лыжню выйдут 145 спортсменов, а горожан приглашают поболеть за них на трибунах.

В Порошино пройдет конкурс снеговиков. За самые интересные снежные скульптуры обещают призы и подарки.

Возле Дома Витберга на ул. Спасской, 41а с полудня и с 15 часов будет проходить игра «Зарница ГТО». Зарегистрироваться на нее можно прямо на месте и выяснить, насколько вы сильный, ловкий и выносливый. Также будут предложены интеллектуальные викторины и фотозона.

Любителем кинематографа в этот день тоже есть что предложить – в кинотеатре «Колизей» будут организованы льготные кинопоказы лент «Зоя» и «Огонь». Чтобы получить скидку, нужно сказать кассиру промокод «Смотрю российское кино».

Фото: Изба-Читальня