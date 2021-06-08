Скончался бывший глава управления вневедомственной охраны при УВД Кировской области

В Кирове скончался полковник милиции в отставке Анатолий Мухачев, бывший начальник Управления вневедомственной охраны при областном УВД. Печальное известие сообщили в областном управлении Росгвардии.

Анатолий Мухачев прослужил в правоохранительных органах почти 30 лет. В течение 15 лет возглавлял управление вневедомственной охраны. Был награжден медалями «Ветеран труда» и «50 лет советской милиции». Отмечен нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД».

Коллеги помнят Анатолия Максимовича как профессионала своего дела и хорошего друга. Руководство, сотрудники и ветераны областного управления Росгвардии выражают свои соболезнования родным умершего.

Церемония прощания с Анатолием Мухачевым состоится 9 июня в 9 часов утра в Управлении вневедомственной охраны на улице Московской, 29а.