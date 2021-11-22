Скончался бывший начальник кировской ФНС Валерий Саблин

На 82-м году скончался Валерий Саблин.

В разные годы он возглавлял «Кировавтодор», Дорожный комитет области, региональную налоговую инспекцию, был заместителем председателя облисполкома, работал в правительстве.

На рубеже 1980-1990 гг при участии Саблина была реализована масштабная программа дорожного строительства, а в 90-е принимались оперативные решения по развитию области в новых экономических условиях.

«Кировская правда» выражает соболезнования родным и близким Валерия Саблина.

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