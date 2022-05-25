Скончался бывший президент областной федерации акробатики

24 мая ушёл из жизни бывший президент федерации акробатики Кировской области Леонид Горев.

Он возглавлял федерацию в 2002-2010 гг.

Благодаря усилиям Леонида Анатольевича, в 90-е годы на базе кировской школы №27 открылось отделение спортивной акробатики, которое стало одним из сильнейших в стране.

«Он всегда переживал за тренеров и старался решить их проблемы, пользовался авторитетом и уважением тренерского состава, помогал развитию спортивной акробатики», — говорится на странице «Акробатика Кировской области» в ВК.

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и близким Леонида Горева.