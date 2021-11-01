Скончался известный кировский поэт Анатолий Гребнев

Сегодня на 81-м году ушёл из жизни известный кировский поэт Анатолий Гребнев.

Анатолий Григорьевич родился в 1941 году в с. Чистополье Котельничского района. Окончил Пермский медицинский институт, литературный институт им. Горького. Член Союза писателей с 1978 года, Заслуженный работник культуры России.

Гребнев — автор 25 поэтических книг, лауреат множества литературных премий, неоднократный победитель конкурса «Вятская книга года» в номинации «Лучшее художественное издание. Поэзия» (2001,2011, 2014 гг).

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Гребнева.