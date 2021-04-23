Скутеристы открыли водный сезон на Вятке

Только успел сойти лед, как на Вятке появились первые скутеристы. Видеозапись гонок на гидроцикле по ледяной воде появилась в паблике «В Кирове что-то происходит».

Отметим, что с начала ледохода в Кировской области произошло уже несколько несчастных случаев на воде. Все они связаны с выходом на тонкий лед. Так, на днях в поселке Мурыгино под лед провалился 10-летний школьник, а на реках области погибли несколько рыбаков.

В МЧС просят жителей области быть максимально осторожными в период половодья.