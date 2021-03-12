Сквер Трудовой Славы в Кирове благоустроит ижевская компания

Торги по благоустройству кировского сквера Трудовой Славы выиграла компания из Ижевска. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сквер Трудовой Славы стал победителем голосования по выбору территорий для благоустройства. Торги на работы в сквере выиграла компания ООО «Энергоремонт» из Ижевска. Стоимость работ составит почти 48 миллионов рублей.

Проект реконструкции сквера составлялся с учетом мнений кировчан. Как мы писали ранее, в сквере появится площадка для отдыха, лазейки для детей, качели и полоса препятствий. Также будет благоустроена центральная аллея и пешеходные дорожки и установлено яркое освещение. А в зеленой части сквера будут высажены ели, яблони, сирень и другие деревья и кустарники.

Работы должны быть выполнены до 1 августа. Выбрать объекты для благоустройства на 2022 год кировчане смогут на единой платформе для голосования.

Ранее мы писали, что кировчанам предложили стать волонтерами в поддержку благоустройства.