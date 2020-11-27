Кировский подросток задержан по подозрению в надругательстве над школьницей

Пост о случившемся появился в одном из родительских пабликов города в соцсетях.

Как сообщалось в записи, предполагаемому насильнику нет и 14 лет, а пострадавшей школьнице – 10. Пост провисел в Сети несколько часов, а затем был удален. Но информация о том, что неизвестный подросток надругался над школьницей, попала во многие кировские СМИ.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кировской области сообщили, что по факту совершения подростком действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело (статья 132 УК РФ).

Обстоятельства случившегося устанавливают следователи.

Предполагаемый насильник, по данным Следкома, задержан. Сейчас он находится под домашним арестом по решению суда.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские задержали подростков, которые обкидывали поезда камнями.