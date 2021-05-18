Следком проводит проверку по факту нападения собаки на мальчика в Демьяново

Инцидент произошел 16 мая. Как сообщили жители поселка в соцсетях, в школьном парке на 9-летнего мальчика напала бездомная собака. Пес искусал ребенка так, что его увезли в больницу на скорой.

По словам местных жителей, эта собака бегает по Демьяново уже давно, но в течение нескольких лет отловом бродячих животных никто не занимается.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Фото: vk.com/public108310860