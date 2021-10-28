Следком возбудил уголовное дело о пропаже 19-летнего инвалида в Зуевском районе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 19-летнего Дениса Сафиуллина.

Инцидент произошел в поселке Косино Зуевского района. Утром 21 октября Денис ушел из дома и не вернулся. Установить его местонахождение до настоящего времени не удалось.

Молодой человек ушел из дома в темно-синей болоньевой куртке, белой футболке, сером свитере, джинсах, полосатой вязаной шапке и резиновых сапогах. На вид Денису 15 лет, его рост составляет 167 сантиметров. Мобильного телефона с собой не было.

Известно, что пропавший является инвалидом I группы и носит на голове марлевую повязку. Молодой человек отстает в развитии, рассуждает как 10-12-летний ребенок. Он нуждается в постоянной медицинской помощи.

С учетом того, что Денис не собирался покидать свой дом, было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 105 УР РФ (убийство).

В настоящее время пропавшего ищут следователи и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: