Следующее заседание по делу бывшего главы Кирова Владимира Быкова состоится в конце июля

В Первомайском районном суде Кирова сегодня продолжилось рассмотрение резонансного уголовного дела.

Экс-главу города и бывшего председателя Заксобрания Кировской области Владимира Быкова обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ. В частности это мошенничество, получение взятки, присвоение или растрата. По данным следствия, дело экс-мэра насчитывает около 70 томов.

Рассмотрение продолжается уже больше шести месяцев. Сегодня, 15 июля, состоялось очередное заседание. Оно прошло тихо. Как передают корреспонденты newsler.ru, в зале ждали появления свидетелей со стороны обвинения. Но, ни один из них не появился.

Адвокат экс-мэра Кирова попросил уточнить, как заявленные свидетели связаны с делом и где они. Судья пояснил, что обвинитель не обязан объяснять отношение к делу того или иного свидетеля.

Прокурор озвучил показания свидетелей, которые были записаны ранее. После этого суд постановил перенести заседание. Причина — отсутствие свидетелей. Следующее заседание состоится в последних числах июля.

К слову, подобный случай на данном процессе не первый. Вообще это особенность рассмотрения данного уголовного дела. Заседания постоянно откладываются — как правило, из-за неявки потерпевших или свидетелей.

Ранее мы писали, что на суде по делу Владимира Быкова допросили Ирину Рубцову.