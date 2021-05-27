Слобожане установили памятный камень в честь погибшей дивизии кировчан под Новгородом

Вчера слободская ветеранская организация в рамках проекта «Эстафета памяти 311-й стрелковой дивизия» установила рубежный камень на месте её первого боя в Новгородской области у деревни Трегубово. Об этом сообщил редакции краевед Олег Четвериков.

1067-й стрелковый полк дивизии формировался в Кирове, 1071-й полк и 595-й отдельный сапёрный батальон — в Котельниче, 1069-й стрелковый полк — в Слободском. Личный состав набирали из гражданских лиц среднего возраста, не владевших оружием, обучение длилось три недели летом 1941 года.

За первые же несколько дней после боя под Трегубова погибли пропали без вести 8234 бойца 311-й дивизии. От каждого полка в 3000 человек осталось по 150-200. До сих пор В Новгородской области останки павших поднимают добровольцы поисковых отрядов.