Слобожанин ночью вынес из пекарни консервы

Стражам правопорядка он заявил, что ночью двери торгового объекта были открыты.

Сотрудники одной из пекарен города Слободского обратились за помощью к полицейским: кто-то проник к ним в помещение и вынес сгущенку, рыбные консервы и пряности.

Оперативники провели осмотр места происшествия, изъяли следы проникновения и спустя некоторое время вышли на след преступника. Им оказался ранее не раз судимый слобожанин. Его задержали и предъявили ему обвинение.

Мужчина признался в содеянном, однако сообщил, что дверь пекарни была открыта. Далее он прикрывая лицо руками сказал: «Извините меня, пожалуйста». Часть украденных продуктов изъята и вернется к прежним владельцам.

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Фото: 43.мвд.рф